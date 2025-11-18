NASDAQ Composite Index-Wert Powell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Powell Industries-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Powell Industries-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Powell Industries-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 33,00 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Powell Industries-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 30,303 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2025 auf 317,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 630,61 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 863,06 Prozent.

Der Marktwert von Powell Industries betrug jüngst 3,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at