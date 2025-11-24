NASDAQ Composite Index-Wert Prosperity Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Prosperity Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Prosperity Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Prosperity Bancshares-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 65,21 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,534 Prosperity Bancshares-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.11.2025 auf 68,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104,60 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 4,60 Prozent vermehrt.

Prosperity Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at