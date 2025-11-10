NASDAQ Composite Index-Wert Red Robin Gourmet Burgers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Red Robin Gourmet Burgers von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Red Robin Gourmet Burgers-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 10.11.2015 wurde das Red Robin Gourmet Burgers-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Red Robin Gourmet Burgers-Aktie an diesem Tag bei 66,64 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 15,006 Red Robin Gourmet Burgers-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.11.2025 gerechnet (4,69 USD), wäre das Investment nun 70,38 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 92,96 Prozent.

Der Red Robin Gourmet Burgers-Wert an der Börse wurde auf 83,97 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

