Red Robin Gourmet Burgers Aktie

WKN: 663749 / ISIN: US75689M1018

09.11.2025 07:01:06

Ausblick: Red Robin Gourmet Burgers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Red Robin Gourmet Burgers äußert sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,778 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Red Robin Gourmet Burgers in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,51 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 256,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 274,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,725 USD, während im vorherigen Jahr noch -4,930 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,20 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,25 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

