Richardson Electronics Aktie
WKN: 880664 / ISIN: US7631651079
|Lukrativer Richardson Electronics-Einstieg?
|
01.12.2025 16:04:14
NASDAQ Composite Index-Wert Richardson Electronics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Richardson Electronics von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Richardson Electronics-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Richardson Electronics-Aktie bei 5,67 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Richardson Electronics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 17,637 Richardson Electronics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 184,48 USD, da sich der Wert eines Richardson Electronics-Anteils am 28.11.2025 auf 10,46 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 84,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete Richardson Electronics eine Marktkapitalisierung von 149,79 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|Richardson Electronics Ltd.
|10,22
|-2,29%
