NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Shore Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Shore Bancshares-Investment verlieren können.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Shore Bancshares-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Shore Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 19,85 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 503,778 Shore Bancshares-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 8 100,76 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Anteils am 20.11.2025 auf 16,08 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 18,99 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Shore Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 530,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at