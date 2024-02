NASDAQ Composite Index-Wert Shore Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Shore Bancshares von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren Shore Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Die Shore Bancshares-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Shore Bancshares-Papier bei 17,46 USD. Bei einem Shore Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5,727 Shore Bancshares-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 63,29 USD, da sich der Wert eines Shore Bancshares-Papiers am 08.02.2024 auf 11,05 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 36,71 Prozent verkleinert.

Der Shore Bancshares-Wert an der Börse wurde auf 365,30 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at