NASDAQ Composite Index-Wert Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Silicon Laboratories eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Silicon Laboratories-Aktie bei 119,00 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Silicon Laboratories-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,840 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 01.12.2025 106,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 126,64 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 6,42 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Silicon Laboratories einen Börsenwert von 4,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at