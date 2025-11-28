Snap-On Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Verlust hätte eine Snap-On-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 27.11.2024 wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Snap-On-Papier bei 369,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,083 Snap-On-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 9 223,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 340,56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,76 Prozent.
Der Marktwert von Snap-On betrug jüngst 17,71 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
