NASDAQ Composite Index-Wert Snap-On-Aktie: So viel Verlust hätte eine Snap-On-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 27.11.2024 wurde das Snap-On-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Snap-On-Papier bei 369,23 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Snap-On-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 27,083 Snap-On-Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 26.11.2025 9 223,52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 340,56 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -7,76 Prozent.

Der Marktwert von Snap-On betrug jüngst 17,71 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at