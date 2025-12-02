NASDAQ Composite Index-Wert Steel Dynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steel Dynamics von vor 5 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 37,16 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26,911 Steel Dynamics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.12.2025 auf 167,62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 510,76 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 351,08 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Steel Dynamics einen Börsenwert von 24,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at