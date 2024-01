NASDAQ Composite Index-Wert Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren verdient

Am 17.01.2019 wurde das Steven Madden-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 31,83 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Steven Madden-Aktie investierten, hätten nun 31,417 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 320,77 USD, da sich der Wert eines Steven Madden-Papiers am 16.01.2024 auf 42,04 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 32,08 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Steven Madden belief sich zuletzt auf 3,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at