NASDAQ Composite Index-Wert United Bankshares-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in United Bankshares von vor 10 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die United Bankshares-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das United Bankshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 41,45 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die United Bankshares-Aktie investiert, befänden sich nun 2,413 United Bankshares-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen United Bankshares-Aktien wären am 01.12.2025 90,93 USD wert, da der Schlussstand 37,69 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9,07 Prozent verringert.

Der Börsenwert von United Bankshares belief sich jüngst auf 5,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at