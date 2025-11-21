VeriSign Aktie
WKN: 911090 / ISIN: US92343E1029
|Lukrative VeriSign-Anlage?
|
21.11.2025 16:03:55
NASDAQ Composite Index-Wert VeriSign-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeriSign von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der VeriSign-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des VeriSign-Papiers betrug an diesem Tag 195,51 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 51,148 VeriSign-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 20.11.2025 12 706,26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 248,42 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 27,06 Prozent gesteigert.
VeriSign markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,72 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
