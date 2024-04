NASDAQ Composite Index-Wert Washington Federal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Washington Federal von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Washington Federal-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 03.04.2014 wurde das Washington Federal-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Washington Federal-Papier bei 23,33 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 42,863 Washington Federal-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Washington Federal-Papiers auf 27,81 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 192,03 USD wert. Das entspricht einem Plus von 19,20 Prozent.

Der Marktwert von Washington Federal betrug jüngst 2,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at