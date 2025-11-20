NASDAQ Composite Index-Wert Woodward-Aktie: So viel hätte eine Investition in Woodward von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Woodward-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Woodward-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 172,17 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Woodward-Aktie investierten, hätten nun 58,082 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs der Woodward-Aktie auf 259,41 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 067,08 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 50,67 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Woodward eine Börsenbewertung in Höhe von 15,47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at