NASDAQ Composite Index-Wert World Acceptance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in World Acceptance von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die World Acceptance-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden World Acceptance-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des World Acceptance-Papiers betrug an diesem Tag 97,18 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das World Acceptance-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,029 World Acceptance-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 136,22 USD, da sich der Wert einer World Acceptance-Aktie am 13.02.2024 auf 132,38 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 36,22 Prozent angezogen.

Am Markt war World Acceptance jüngst 819,78 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at