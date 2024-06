NASDAQ Composite Index-Wert Zions Bancorporation-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zions Bancorporation von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurden Zions Bancorporation-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 43,64 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 22,915 Zions Bancorporation-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 06.06.2024 940,42 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 41,04 USD belief. Das entspricht einem Minus von 5,96 Prozent.

Der Marktwert von Zions Bancorporation betrug jüngst 6,01 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at