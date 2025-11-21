NASDAQ Composite Index-Papier Zions Bancorporation-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zions Bancorporation-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Zions Bancorporation-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 21.11.2020 wurde die Zions Bancorporation-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Zions Bancorporation-Aktie letztlich bei 38,29 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Zions Bancorporation-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 26,120 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 20.11.2025 gerechnet (50,44 USD), wäre das Investment nun 1 317,49 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 31,75 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Zions Bancorporation betrug jüngst 7,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at