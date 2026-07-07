Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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07.07.2026 15:46:55
Nasdaq falls at open as DeepSeek's AI chip push rattles markets
[NEW YORK] The Nasdaq opened lower on Tuesday (Jul 7) amid declining chip stocks, with investors questioning the momentum of the AI-led...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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