Nasdaq Aktie

Nasdaq für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 813516 / ISIN: US6311031081

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07.07.2026 15:46:55

Nasdaq falls at open as DeepSeek's AI chip push rattles markets

[NEW YORK] The Nasdaq opened lower on Tuesday (Jul 7) amid declining chip stocks, with investors questioning the momentum of the AI-led...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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