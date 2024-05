NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 sinkt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,28 Prozent auf 17 392,29 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 17 382,78 Zählern und damit 0,332 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (17 440,69 Punkte).

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 17 399,50 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 17 284,37 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 2,30 Prozent. Vor einem Monat, am 01.04.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 18 293,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.02.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 17 344,71 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.05.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 13 231,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 5,13 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 464,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 249,19 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Verisk Analytics A (+ 7,29 Prozent auf 233,84 USD), Automatic Data Processing (+ 3,99 Prozent auf 251,53 USD), Sirius XM (+ 3,06 Prozent auf 3,03 USD), American Electric Power (+ 2,77 Prozent auf 88,41 USD) und Warner Bros Discovery (+ 2,51 Prozent auf 7,55 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Starbucks (-17,28 Prozent auf 73,20 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8,82 Prozent auf 144,41 USD), The Kraft Heinz Company (-6,77 Prozent auf 36,00 USD), IDEXX Laboratories (-5,75 Prozent auf 464,44 USD) und NVIDIA (-4,26 Prozent auf 827,22 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 11 926 027 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,807 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,61 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

