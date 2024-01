NASDAQ-Handel NASDAQ 100 legt den Rückwärtsgang ein

Um 18:00 Uhr verliert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,93 Prozent auf 16 636,53 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,352 Prozent auf 16 852,19 Punkte an der Kurstafel, nach 16 793,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 16 898,16 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 618,86 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,73 Prozent. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Monat, am 11.12.2023, bei 16 221,73 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 11.10.2023, den Wert von 15 241,12 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.01.2023, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 11 402,52 Punkten.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Netflix (+ 1,32 Prozent auf 484,64 USD), Palo Alto Networks (+ 1,08 Prozent auf 319,49 USD), Cognizant (+ 0,89 Prozent auf 74,00 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 0,72 Prozent auf 150,26 USD) und Marvell Technology (+ 0,71 Prozent auf 63,88 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lucid (-6,89 Prozent auf 3,18 USD), Warner Bros Discovery (-4,28 Prozent auf 10,50 USD), Sirius XM (-4,00 Prozent auf 5,16 USD), Enphase Energy (-3,84 Prozent auf 113,03 USD) und ON Semiconductor (-3,35 Prozent auf 73,08 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7 695 379 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2,623 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,15 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

