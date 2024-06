NASDAQ-Handel NASDAQ 100 mittags leichter

Am zweiten Tag der Woche agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Dienstag fällt der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ um 0,11 Prozent auf 19 052,88 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ 100 0,227 Prozent schwächer bei 19 031,40 Punkten, nach 19 074,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 18 966,56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 104,46 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 18 161,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.03.2024, wurde der NASDAQ 100 auf 17 951,69 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.06.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 14 528,36 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 15,17 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 19 113,88 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 249,19 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Apple (+ 5,89 Prozent auf 204,50 USD), O Reilly Automotive (+ 2,11 Prozent auf 995,68 USD), Sirius XM (+ 1,38 Prozent auf 2,57 USD), Constellation Energy (+ 1,17 Prozent auf 217,14 USD) und Illumina (+ 1,05 Prozent auf 110,97 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Autodesk (-5,36 Prozent auf 206,50 USD), PayPal (-3,29 Prozent auf 64,88 USD), Tesla (-3,09 Prozent auf 168,42 USD), Lucid (-2,20 Prozent auf 2,67 USD) und Starbucks (-2,07 Prozent auf 79,91 USD) unter Druck.

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 21 659 859 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,924 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,57 Prozent gelockt.

