NASDAQ-Handel NASDAQ 100 notiert schlussendlich im Minus

Am Donnerstag sank der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0,85 Prozent auf 14 783,13 Punkte. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,482 Prozent auf 14 981,13 Punkte an der Kurstafel, nach 14 909,26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15 023,91 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 749,30 Zählern.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ 100 bereits um 1,80 Prozent nach. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 19.09.2023, den Stand von 15 191,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.07.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15 826,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.10.2022, lag der NASDAQ 100 bei 11 103,38 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 36,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 15 932,05 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 696,42 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Netflix (+ 16,05 Prozent auf 401,77 USD), DexCom (+ 2,28 Prozent auf 86,04 USD), Monster Beverage (+ 1,12 Prozent auf 50,40 USD), ASML (+ 0,77 Prozent auf 587,73 USD) und Starbucks (+ 0,71 Prozent auf 94,42 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Tesla (-9,30 Prozent auf 220,11 USD), Enphase Energy (-6,41 Prozent auf 115,90 USD), Lam Research (-6,27 Prozent auf 601,95 USD), Applied Materials (-4,96 Prozent auf 134,43 USD) und CoStar Group (-4,79 Prozent auf 73,94 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 28 963 556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2,627 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at