NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zum Handelsstart fester

Der NASDAQ 100 bleibt auch am zweiten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Um 15:58 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,29 Prozent nach oben auf 18 329,53 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,286 Prozent auf 18 329,29 Punkte an der Kurstafel, nach 18 277,06 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 18 378,70 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 309,08 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 26.02.2024, stand der NASDAQ 100 noch bei 17 933,33 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 26.12.2023, bei 16 878,46 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, bei 12 767,05 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,79 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 464,70 Punkten. Bei 16 249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 6,05 Prozent auf 183,07 USD), Marvell Technology (+ 2,72 Prozent auf 67,92 USD), Micron Technology (+ 2,03 Prozent auf 119,51 USD), PayPal (+ 1,95 Prozent auf 67,29 USD) und Intuitive Surgical (+ 1,48 Prozent auf 397,51 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Lucid (-3,42 Prozent auf 2,82 USD), Moderna (-1,45 Prozent auf 108,78 USD), CSX (-1,45 Prozent auf 36,31 USD), Warner Bros Discovery (-1,36 Prozent auf 8,35 USD) und GLOBALFOUNDRIES (-1,12 Prozent auf 51,27 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 8 848 469 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,938 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet mit 6,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at