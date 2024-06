NASDAQ-Handel So performt der NASDAQ Composite aktuell

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 17:59 Uhr fällt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0,05 Prozent auf 17 796,78 Punkte zurück. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,063 Prozent tiefer bei 17 793,95 Punkten, nach 17 805,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 17 892,78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17 765,42 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,887 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, lag der NASDAQ Composite bei 16 920,79 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.03.2024, bei 16 399,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.06.2023, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 13 555,67 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 20,53 Prozent aufwärts. 17 936,79 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Bei 14 477,57 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell BlackBerry (+ 13,16 Prozent auf 3,44 CAD), Nektar Therapeutics (+ 6,45 Prozent auf 1,16 USD), TransAct Technologies (+ 4,89 Prozent auf 3,86 USD), Salesforce (+ 4,78 Prozent auf 254,78 USD) und American Software A (+ 4,58 Prozent auf 8,91 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Ebix (-23,53 Prozent auf 0,13 USD), SIGA Technologies (-5,63 Prozent auf 7,38 USD), Sangamo Therapeutics (-5,53 Prozent auf 0,40 USD), Cumulus Media A (-5,47 Prozent auf 1,90 USD) und Comtech Telecommunications (-3,95 Prozent auf 3,04 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17 523 141 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3,134 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

2025 hat die Bed Bath Beyond-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Mit 16,29 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Big 5 Sporting Goods-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at