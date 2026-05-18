East West Bancorp Aktie
WKN: 922137 / ISIN: US27579R1041
|NASDAQ Composite-Performance im Fokus
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18.05.2026 16:02:01
NASDAQ-Handel: Zum Start Gewinne im NASDAQ Composite
Am Montag notiert der NASDAQ Composite um 15:59 Uhr via NASDAQ 0,16 Prozent höher bei 26 266,30 Punkten. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0,245 Prozent höher bei 26 289,49 Punkten, nach 26 225,14 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des NASDAQ Composite lag heute bei 26 309,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26 134,18 Punkten erreichte.
NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 24 468,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22 753,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 19 211,10 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 13,04 Prozent aufwärts. Bei 26 707,14 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cogent Communications (+ 7,52 Prozent auf 17,72 USD), Ultralife Batteries (+ 6,75 Prozent auf 6,48 USD), F5 Networks (+ 3,94 Prozent auf 376,87 USD), DexCom (+ 3,91 Prozent auf 64,04 USD) und TransAct Technologies (+ 3,63 Prozent auf 3,71 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Regeneron Pharmaceuticals (-10,53 Prozent auf 624,69 USD), Ballard Power (-9,55 Prozent auf 4,03 USD), Powell Industries (-7,12 Prozent auf 271,81 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,11 Prozent auf 164,80 USD) und FormFactor (-7,01 Prozent auf 117,42 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 630 713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,705 Bio. Euro.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,39 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Ballard Power Inc.
|3,45
|-9,07%
|Cogent Communications Holdings Inc
|17,59
|6,74%
|Consumer Portfolio Services Inc.
|8,50
|1,80%
|DexCom Inc.
|54,60
|3,02%
|East West Bancorp Inc.
|103,00
|0,98%
|F5 Networks Inc.
|325,80
|4,42%
|FormFactor Inc.
|109,25
|7,00%
|Intel Corp.
|92,96
|-0,50%
|NVIDIA Corp.
|191,28
|-1,30%
|Powell Industries Inc.
|229,20
|-6,79%
|Regeneron Pharmaceuticals Inc.
|535,60
|-10,76%
|SIGA Technologies Inc.
|4,20
|0,72%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|140,36
|-8,08%
|TransAct Technologies Inc.
|3,81
|6,42%
|Ultralife Batteries Inc.
|5,25
|1,94%
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|26 044,18
|-0,69%
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