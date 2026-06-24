GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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24.06.2026 12:52:39
Britain’s grid operator called for more electricity as temperatures soar
Extreme heat increases demand for power and reduces efficiency of solar panelsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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