National Grid Aktie
WKN DE: A2DQWX / ISIN: GB00BDR05C01
|
21.07.2026 13:00:00
National Grid taps into US AI power boom
The UK utility company is investing $1.75bn in a developer focused on supplying power to data centresWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!