WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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05.06.2026 13:55:20
National team to fail winning World Cup, Germans expect
According to a poll, some three or four out of ten Germans do not believe that Julian Nagelsmann's team will become world champions. Meanwhile, the German foreign minister is visiting Mexico. Follow DW for more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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