|Hoch seit Weltfinanzkrise
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31.07.2026 13:32:39
Natwest-Aktie auf Hoch seit 2008
Für Analyst James Grzinic vom Analysehaus Jefferies hat die britische Bank solide Geschäftszahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der bereinigte Gewinn vor Risikovorsorge habe zwar nur im Rahmen der Erwartungen gelegen und die Nettozinsmarge sei einen Tick schwächer ausgefallen. Der freie Barmittelfluss habe aber überzeugt. Zudem dürfte NatWest wieder ein Aktienrückkaufprogramm auflegen. Die Ziele für 2028 erscheinen dem Branchenexperten zufolge zunehmend konservativ.
Die heutige Natwest - damals noch als Royal Bank of Scotland firmierend - war im Zuge der Finanzkrise 2007/08 verstaatlicht worden. Sie war damals weltweit eine der größten Problemfälle und die britische Regierung musste über 45 Milliarden Pfund in die Bank pumpen, um diese vor der Insolvenz zu retten. 2025 stieg Großbritannien dann nach fast 17 Jahren mit dem Verkauf eines letzten Anteils aus der Natwest aus.
/err/mis/jha/
LONDON (dpa-AFX)
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