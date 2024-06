NEL-Aktie tiefer: NEL-Tochter Cavendish Hydrogen strebt an die Osloer Börse

• NEL bringt Fueling-Division an die Börse• Börse Oslo genehmigt Notierung des Fueling-Spinoffs• NEL-Anteilseiger erhalten Cavendish-Aktien als Sachdividende

Die Osloer Börse hat am heutigen Donnerstag den Antrag von Cavendish Hydrogen auf Notierung genehmigt. Zwar stellte sie die Bedingung, dass Cavendish unter anderem mindestens 500 Aktionäre gewinnt, die jeweils Aktien im Wert von mindestens 10.000 Norwegischen Kronen (NOK) halten, und dass mindestens 25 Prozent der Aktien im freien Umlauf sind, jedoch sind NEL ASA und Cavendish zuversichtlich, diese Bedingungen zu erfüllen. Sollte dies tatsächlich gelingen, so wird die Notierung voraussichtlich am oder um den 12. Juni 2024 erfolgen.

Sachdividende geplant

Ferner hat der NEL-Verwaltungsrat die Ausschüttung einer Sachdividende in Form von bis zu 33.618.145 Cavendish-Aktien an jene Aktionäre beschlossen, die am 7. Juni NEL-Papiere in ihrem Depot haben. Demnach erhalten sie voraussichtlich am oder um den 12. Juni 2024 eine Cavendish-Aktie für je 50 gehaltene NEL-Aktien, wobei auf die nächste ganze Zahl gerundet wird. Die 418.033 eigenen Aktien von NEL sind dabei nicht ausschüttungsberechtigt.

So reagiert die NEL ASA-Aktie

Da es keine Garantie dafür gibt, dass die Bedingungen für die Notierung rechtzeitig oder überhaupt erfüllt werden, reagieren Anleger zurückhaltend. Die NEL-Aktie verliert in Oslo zeitweise 2,83 Prozent auf 7,346 Norwegische Kronen.

