NerdWalle a Aktie
WKN DE: A3C6XW / ISIN: US64082B1026
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10.11.2026 14:59:16
NerdWallet: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, NerdWallet (NASDAQ:NRDS) reported total revenue of $240 million. Among major takeaways, lenders and insurance carriers are adjusting partner budgets, forcing the financial marketplace to diversify past traditional search traffic. Three things management said stand out.
A $17 million drop in auto insurance revenue pushed the company's third-quarter performance below its guidance range. The marketplace relies on a narrow carrier network, which limits its ability to capitalize on broader industry demand.
Changes in search engine algorithms have reduced reader traffic to educational content over the past three years. Search engine optimization (SEO), the process of attracting unpaid search engine traffic, accounts for a smaller share of total revenue today, while transactional marketplaces remain more insulated.
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