:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
17.12.2025 15:33:00
Netflix appears to be in the driver’s seat on Warner Bros. bid as board rejects Paramount offer
Warner Bros. Discovery urged shareholders to stay with Netflix’s offer, saying Paramount’s bid undervalues the company, has shaky financing and has no better path to regulatory approval.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!