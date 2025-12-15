Netflix Aktie

Netflix-Investment 15.12.2025 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Netflix-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Netflix-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Netflix-Anteile bei 91,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,883 Netflix-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 95,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 035,95 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 035,95 USD entspricht einer Performance von +3,59 Prozent.

Insgesamt war Netflix zuletzt 436,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com

