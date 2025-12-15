Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|Netflix-Investment
|
15.12.2025 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Netflix-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Netflix-Anteile bei 91,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 10,883 Netflix-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.12.2025 auf 95,19 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 035,95 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 035,95 USD entspricht einer Performance von +3,59 Prozent.
Insgesamt war Netflix zuletzt 436,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: XanderSt / Shutterstock.com
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start im Minus (finanzen.at)
|
12.12.25
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
11.12.25
|Aktien von Netflix, Warner-Bros. und Paramount im Blick: Trump fordert CNN-Verkauf im laufenden Übernahmekampf (finanzen.at)
|
11.12.25
|Netflix or Paramount? Hollywood shudders over Warner Bros sale (Financial Times)
|
11.12.25
|Where the Netflix vs Paramount battle stands (Financial Times)
|
11.12.25
|Where the Netflix vs Paramount battle stands (Financial Times)
|
10.12.25
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite klettert zum Handelsende (finanzen.at)