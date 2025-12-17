Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
17.12.2025 07:25:00
Warner Brothers: Jared Kushner zieht sich aus Paramount-Gebot zurück - Vorteil für Netflix
Im Bieterwettkampf um den Hollywood-Konzern Warner Bros. Discovery unterstützte Jared Kushner bislang Paramount, doch nun zieht sich Donald Trumps Schwiegersohn zurück. Was heißt das für die Zukunft von CNN?Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
