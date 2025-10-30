Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
30.10.2025 23:10:00
Netflix plans 10-for-1 stock split that will take its price below $1,000
The streaming giant cited the need to make its share price more accessible to employees.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
