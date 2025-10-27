NASDAQ Composite Index-Titel Netflix-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Netflix-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Netflix-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Netflix-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Netflix-Anteile an diesem Tag bei 296,94 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0,337 Netflix-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 368,66 USD, da sich der Wert eines Netflix-Papiers am 24.10.2025 auf 1 094,69 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 268,66 Prozent vermehrt.

Netflix wurde jüngst mit einem Börsenwert von 464,65 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at