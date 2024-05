Neue Analyse: Bernstein Research bewertet BMW-Aktie mit Outperform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 132 Euro belassen. Die Marge für das Automobilgeschäft liege zwar unter der Markterwartung, aber immer noch bequem innerhalb des Zielbereichs für das Gesamtjahr, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte erkennt zudem Potenzial für Profitabilitätssteigerungen im Laufe des Jahres. Die Resultate der Münchener seien wie üblich "kein Drama".

Zwischen Kursziel und Realität: Die BMW-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:48 Uhr ging es um 3,3 Prozent auf 100,80 EUR abwärts. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 30,95 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 081 833 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann auf Jahressicht 2024 0,0 Prozent. Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 08.05.2024 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

