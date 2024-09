Neue Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie mit Market-Perform

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für RWE auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Eine Auktionsrunde der britischen Regierung für Energieprojekte sei positiv für Windkraftunternehmen mit Anlagen auf hoher See, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem Orsted sei unter den Gewinnern, aber auch Iberdrola. Das Norfolk-Vanguard-Projekt von RWE sei derweil nicht erfolgreich gewesen.

Die RWE-Aktie musste um 11:57 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 32,65 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 17,92 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 223 424 RWE-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 18,2 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 13.11.2024 wird RWE Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2024 gewähren.

