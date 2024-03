Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab

Der LUS-DAX zeigt sich am Freitag wenig verändert.

Um 12:24 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,13 Prozent tiefer bei 17 845,00 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 17 794,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 900,00 Zähler.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 08.02.2024, wurde der LUS-DAX mit 16 971,00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 08.12.2023, den Stand von 16 782,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, wies der LUS-DAX einen Stand von 15 653,00 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 6,58 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 633,00 Punkten. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Daimler Truck (+ 1,50 Prozent auf 43,86 EUR), Commerzbank (+ 1,45 Prozent auf 11,22 EUR), Beiersdorf (+ 1,17 Prozent auf 134,45 EUR), Symrise (+ 1,14 Prozent auf 106,70 EUR) und Deutsche Bank (+ 1,07 Prozent auf 12,85 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-1,81 Prozent auf 428,60 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,79 Prozent auf 38,65 EUR), Bayer (-1,44 Prozent auf 26,03 EUR), Siemens Energy (-1,23 Prozent auf 14,09 EUR) und Brenntag SE (-1,17 Prozent auf 79,56 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 3 424 293 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 204,591 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

