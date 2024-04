Neue Analyse: UBS AG bewertet Siemens-Aktie mit Buy

Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens vor den Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin senkte in einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das bereinigte operative Jahresergebnis (Ebita) für 2024/25 des Industriekonzerns um durchschnittlich 2,5 Prozent. Damit trage er der Schwäche in der Sparte Digital Industries (DI) Rechnung, schrieb er. Da zugleich die Bewertung der Vergleichsunternehmen gestiegen sei, habe er das Kursziel beibehalten.

Aktienanalyse online: Die Siemens-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Siemens-Aktie musste um 17:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 172,16 EUR abwärts. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 16,17 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 696 328 Siemens-Aktien. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2024 4,2 Prozent. Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.05.2024 veröffentlicht.

