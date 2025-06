ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 240 Euro auf "Buy" belassen. Im schwierigen Umfeld dürften die Münchner solide Ergebnisse vorlegen, schrieb Andre Kukhnin in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht zum dritten Geschäftsquartal. Die Anlagestory bleibe attraktiv angesichts der weiteren Verschlankung des Portfolios. Vom Kapitalmarkttag Anfang Dezember erwartet Kukhnin insbesondere mehr zum Weg, die Beteiligung an der Tochter Healthineers unter 50 Prozent zurückzufahren. Im Fokus stehe zudem die Marge von Digital Industries (DI) im vierten Geschäftsquartal./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2025 / 01:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



