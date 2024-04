Neue Analyse: Warburg Research bewertet adidas-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen von 162 auf 220 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal seien sehr stark ausgefallen, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe der Sportartikelherstelller den Ausblick erhöht.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 12:57 Uhr 7,5 Prozent. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 1,06 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 527 201 Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 18,2 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 vorlegen.

