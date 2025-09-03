adidas Aktie

167,85EUR 3,55EUR 2,16%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0

03.09.2025 06:21:44

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Adidas zwar nach dem "brutalen Wertverlust" von 250 auf 220 Euro gesenkt, die Papiere aber von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst James Grzinic konstatiert bei den Herzogenaurachern am Mittwoch mannigfache Wachstumstreiber. Die Sorgen der Anleger bezüglich einer zu hohen Abhängigkeit von Terrace-Produkten, die sich ihrem Zenit näherten, seien übertrieben. Zugleich sei Adidas ein Gewinner mit Blick auf Zölle und Dollar-Schwäche./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 10:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
163,90 € 		Abst. Kursziel*:
34,23%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
167,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,07%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

