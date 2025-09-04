adidas Aktie
|172,20EUR
|0,95EUR
|0,55%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Adidas nach ihrer jährlichen Investorenkonferenz zu Luxusgüterkonzernen und Einzelhändlern in Asien mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Outperform" belassen. Aus den dortigen Gesprächen zieht Piral Dadhania in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung negative Rückschlüsse für den Uhrenhersteller Swatch, da das mittelpreisige Segment weiter unter Druck stehe. Für Richemont bleibt er wegen des starken Schmuckgeschäfts und der Preisstabilität hochwertiger Uhren neutral gestimmt. Im Sportwarensektor behaupte Adidas seine Dynamik in den Bereichen Laufsport und Lifestyle, während Nike bis zum Jahresende seine Lagerbestände bereinigt haben sollte./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.09.2025 / 17:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
171,40 €
|
Abst. Kursziel*:
51,69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
172,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
50,99%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu adidasmehr Nachrichten
|
12:27
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Mittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
10:03
|DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beginnt Donnerstagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.09.25
|XETRA-Handel LUS-DAX beendet den Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
03.09.25
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
03.09.25
|adidas-Aktie steigt deutlich: Jefferies und JPMorgan bleiben positiv - Wachstumstreiber überwiegen Sorgen (dpa-AFX)
|
03.09.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)