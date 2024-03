Neuer Tesla-Konkurrent: Erstes Elektroauto von Xiaomi soll noch diesen Monat auf den Markt kommen - Xiaomi-Aktie legt kräftig zu

In den hart umkämpften EV-Markt ist mit Xiaomi nun noch ein weiterer Player eingetreten. Der chinesische Smartphone-Gigant - der sich über sein Kerngeschäft hinaus diversifizieren will - hat angekündigt, bereits in diesem Monat sein erstes Elektrofahrzeugmodell SU7 zu launchen.

• Konkurrenzkampf im hart umkämpften EV-Markt verschärft sich weiter• Xiaomi startet mit der Auslieferung seines ersten Elektrofahrzeugs Ende März• Analysten und Anleger wohl optimistisch

In der E-Auto-Branche verschärft sich derzeit der Wettbewerb. Um mehr Kunden anzulocken und den Absatz zu steigern haben Tesla, BYD und Co. in den vergangenen Monaten in zahlreichen Regionen mehrfach aggressiv an der Preisschraube gedreht. Doch trotz einer Angebotsschwemme und des daraus resultierenden Preiskampfes wagt Xiaomi im Gegensatz zu Apple den Einstieg in den hart umkämpften EV-Markt.

Einführung im März

Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen Weibo-Post vermeldete, plant Chinas fünftgrößter Smartphone-Hersteller für den 28. März eine Einführungsveranstaltung, anlässlich derer es auch nähere Angaben zum Preis des neuen Elektroautos geben soll. Bestellt werden kann die Limousine Speed Ultra 7 (SU7) in insgesamt 59 Geschäften in 29 chinesischen Städten.

Trotz der derzeitigen schwächelnden Binnennachfrage nach EV-Fahrzeugen hat Xiaomi große Pläne. So hatte der Vorstandsvorsitzende Lei Jun bei der Vorstellung des SU7 im Dezember verkündet, dass Xiaomi zu den fünf größten Automobilherstellern der Welt aufsteigen will. Tatsächlich sind Analysten optimistisch: Laut "Reuters" sind Experten der Meinung, dass das gemeinsame Betriebssystem des Autos mit Xiaomis beliebten Telefonen und anderen elektronischen Geräten für die bestehenden Kunden des Technologieunternehmens attraktiv sei.

Der SU7 wird von einer Einheit des staatlichen chinesischen Automobilherstellers BAIC Motor Corp Ltd. in einer Fabrik in Peking hergestellt. Die Jahreskapazität soll bei 200.000 Fahrzeugen liegen.

So reagiert die Xiaomi-Aktie

Anleger nahmen die Nachricht erfreut auf. In Hongkong kletterte die Xiaomi-Aktie bis Handelsende um 11,34 Prozent und schloss bei 14,92 HK-Dollar.

