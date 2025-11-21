KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
21.11.2025 07:28:30
Neues Nadelöhr im KI-Rennen: Den USA fehlt Strom für neue Rechenzentren, in China ist er kostenlos
Bei der Fertigung von High-End-Chips hinkt China den USA hinterher. Dennoch warnt Nvidia-Chef Huang öffentlich vor einem chinesischen Sieg im KI-Wettrennen der Supermächte. Denn den USA geht der Strom für neue Rechenzentren aus.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
