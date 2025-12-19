GSK Aktie

GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.12.2025 21:10:39

Neun weitere Pharma-Unternehmen senken Preise in den USA

(Wiederholung)

Von Peter Loftus

DOW JONES--Neun Pharmaunternehmen wollen in den USA die Preise senken. Die Gesellschaften haben sich gegenüber der US-Regierung bereit erklärt, bestimmte US-Preise für ihre Medikamente zu senken. Die Unternehmen stimmten zu, die US-Preise für Medikamente auf ein Niveau zu senken, das mit den Preisen in anderen wohlhabenden Ländern vergleichbar ist, die im Allgemeinen viel niedriger sind. Diese "Meistbegünstigten"-Preise gelten für das US-Medicaid-Programm für Patienten mit geringerem Einkommen, für Direkt-an-Patienten-Dienste einschließlich des geplanten TrumpRx und für neu eingeführte Medikamente in der Zukunft. Merck beispielsweise erklärte, man werde die Diabetes-Medikamente Januvia und Janumet berechtigten Patienten über ein Direkt-an-Patienten-Programm zu einem Preis anbieten, der 70 Prozent unter dem aktuellen Listenpreis liege. Amgen erklärte, man werde das Migränemedikament Aimovig für 299 Dollar pro Monat verkaufen - fast 60 Prozent unter Listenpreis.

Im Gegenzug erhalten die Unternehmen für drei Jahre Aufschub vor potenziellen neuen Zöllen. US-Präsident Donald Trump kündigte die Vereinbarungen am Freitag im Weißen Haus an - zusammen mit Führungspersonal der neun Unternehmen. Die US-Regierung hatte zuvor ähnliche Vereinbarungen zur Arzneimittelpreisgestaltung mit fünf Arzneimittelherstellern, darunter Pfizer und Astrazeneca, getroffen. Die Unternehmen, die die am Freitag vorgestellten neuen Vereinbarungen akzeptierten, sind: Amgen, Böhringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Roches Genentech-Einheit, Gilead, GSK, Merck, Novartis und Sanofi.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2025 15:10 ET (20:10 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issuedmehr Nachrichten