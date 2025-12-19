GSK Aktie
WKN DE: A3DMHS / ISIN: US37733W2044
|
19.12.2025 21:10:39
Neun weitere Pharma-Unternehmen senken Preise in den USA
(Wiederholung)
Von Peter Loftus
DOW JONES--Neun Pharmaunternehmen wollen in den USA die Preise senken. Die Gesellschaften haben sich gegenüber der US-Regierung bereit erklärt, bestimmte US-Preise für ihre Medikamente zu senken. Die Unternehmen stimmten zu, die US-Preise für Medikamente auf ein Niveau zu senken, das mit den Preisen in anderen wohlhabenden Ländern vergleichbar ist, die im Allgemeinen viel niedriger sind. Diese "Meistbegünstigten"-Preise gelten für das US-Medicaid-Programm für Patienten mit geringerem Einkommen, für Direkt-an-Patienten-Dienste einschließlich des geplanten TrumpRx und für neu eingeführte Medikamente in der Zukunft. Merck beispielsweise erklärte, man werde die Diabetes-Medikamente Januvia und Janumet berechtigten Patienten über ein Direkt-an-Patienten-Programm zu einem Preis anbieten, der 70 Prozent unter dem aktuellen Listenpreis liege. Amgen erklärte, man werde das Migränemedikament Aimovig für 299 Dollar pro Monat verkaufen - fast 60 Prozent unter Listenpreis.
Im Gegenzug erhalten die Unternehmen für drei Jahre Aufschub vor potenziellen neuen Zöllen. US-Präsident Donald Trump kündigte die Vereinbarungen am Freitag im Weißen Haus an - zusammen mit Führungspersonal der neun Unternehmen. Die US-Regierung hatte zuvor ähnliche Vereinbarungen zur Arzneimittelpreisgestaltung mit fünf Arzneimittelherstellern, darunter Pfizer und Astrazeneca, getroffen. Die Unternehmen, die die am Freitag vorgestellten neuen Vereinbarungen akzeptierten, sind: Amgen, Böhringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Roches Genentech-Einheit, Gilead, GSK, Merck, Novartis und Sanofi.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 19, 2025 15:10 ET (20:10 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GSK PLC Sponsored American Depositary Recepit Repr Shs When Issuedmehr Nachrichten
|
21.11.25
|Klagen belasten: Gegenseitiger Lizenzstreit sorgt für uneinheitliche Kurse bei AnaptysBio und GSK (Dow Jones)
|
29.10.25
|Quartalsbericht treibt GSK-Aktie: Umsatz- und Gewinnwachstum führt zu Prognoseanhebung (Dow Jones)
|
28.10.25
|Ausblick: GSK stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|GSK sichert sich Rechte an potenziellem Prostatakrebs-Medikament - Aktie steigt (Dow Jones)
|
24.10.25
|GSK erhält FDA-Zulassung für Blutkrebsmedikament Blenrep (Dow Jones)
|
14.10.25
|Erste Schätzungen: GSK zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.10.25
|Investors look to new GSK boss to boost confidence in drug pipeline (Financial Times)
|
29.09.25
|GSK-Aktie mit Plus: Luke Miels wird zum neuen CEO ernannt (Dow Jones)