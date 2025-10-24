Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
24.10.2025 08:16:00
Nexperia-Lieferstopp trifft deutsche Autobauer - Gespräche mit China laufen
Bei Nexperia gibt es Lieferprobleme, nachdem die niederländische Regierung die Kontrolle über die von einer chinesischen Konzernmutter geführte Firma übernommen hatte. China stoppte daraufhin die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Halbleitern für die Autoindustrie. Dies bedroht die Autoproduktion in Deutschland, die Hersteller wie Volkswagen, Mercedes-Benz und BMW loten Alternativen aus. Hintergrund ist der Handelsstreit zwischen den USA und China.
Mit Wirtschaftsdelegation in die Ukraine eingetroffen
Reiche ist heute zu einem Besuch in die Ukraine eingetroffen. Im Mittelpunkt der Reise bis einschließlich Sonntag stehen nach Angaben des Wirtschaftsministeriums die deutsch-ukrainische Zusammenarbeit im Energiesektor und in der Verteidigungswirtschaft sowie politische Gespräche. Reiche wird auf ihrer Reise von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.
KIEW (dpa-AFX)
