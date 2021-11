NIO stattet chinesische Polizei mit Elektroautos aus

In Kooperation mit dem Guoxing Auto Service Center in Beijing unterstützt NIO die Institution bei der Auslieferung von Fahrzeugen an Staatsbehörden und regierungsnahe Einrichtungen.

• NIO verzeichnet im Oktober ein Rekordhoch bei Auftragseingängen• NIO kooperiert seit Juni mit dem Guoxing Auto Service Center• NIO liefert acht Polizeiwagen an den Laoshan-Distrikt von Qingdao

Lieferergebnisse vom Oktober

Der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen NIO verzeichnete im Oktober einen starken Rückgang von ausgelieferten Fahrzeugen, wie aus den Auslieferungsergebnissen hervorgeht. Insgesamt wurden im Oktober 3.667 Fahrzeuge weltweit ausgeliefert, was im Vergleich zum Vorjahresmonat einen Rückgang von 27,5 Prozent bedeutet. "Die Fahrzeugauslieferungen wurden durch die Verringerung des Produktionsvolumens infolge einer Umstrukturierung und Aufrüstung von Fertigungslinien und der Vorbereitung der Einführung neuer Produkte sowie durch Unbeständigkeiten in der Lieferkette beeinträchtigt.", erklärt das Unternehmen. Im Bereich der Auftragseingänge konnte das chinesische Unternehmen jedoch ein neues Rekordhoch erzielen, welches laut NIO auf die steigende Nachfrage der Nutzer zurückzuführen sei.

Vereinbarung mit dem Guoxing Auto Service Center in Beijing

Im Juni 2021 hat NIO eine Vereinbarung mit der regierungsnahen Institution, dem Guoxing Auto Service Center in Beijing unterzeichnet, wie CnEVPost berichtet. Ziel der Vereinbarung ist es, bei der Lieferung von Fahrzeugen an zentrale chinesische Staatsbehörden, zentrale Unternehmen und andere regierungsnahe Einrichtungen zusammenzuarbeiten. In den letzten Jahrzehnten waren die Highend-Autos für Regierungsbehörden von dem Autohersteller AUDI, weshalb diese Marke auch mit der Regierung assoziiert wurde. NIO sei im Blick auf die rasant wachsende Elektroautoindustrie der einzige einheimische Hersteller Chinas, der mit AUDIs Positionierung mithalten könne, so CnEVPost. Mit der Kooperationsvereinbarung soll also der Weg für den Verkauf von Fahrzeugen an die zentralen Regierungsstellen Chinas geebnet werden.

Polizeiwagen in Qingdao

Laut eines Artikels, der auf der NIO-App veröffentlicht wurde, soll das chinesische Unternehmen bereits die ersten Dienstwagen ausliefern, so CnEVPost. Demnach lieferte NIO jüngst acht NIO ES6 als Polizeifahrzeuge an den Laoshan-Distrikt von Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong und veranstaltete zu diesem Anlass eine Auslieferungszeremonie. "Um die Ziele Chinas in Bezug auf Kohlenstoffneutralität und Kohlenstoffspitzenwerte zu erreichen und um die Probleme des langsamen Aufladens und der kurzen Reichweite von Polizeifahrzeugen zu lösen, hat die Stadt Qingdao neue Energiefahrzeuge eingeführt, die zum ersten Mal in Chinas öffentlichem Fahrzeugsektor die Trennung von Karosserie und Batterie unterstützen.", zitiert CnEVPost das Unternehmen. Zeitgleich wurden in Qingdao außerdem eine neue Batteriewechselstation sowie vier 180-KW-Ladesäulen in Betrieb genommen.

E. Schmal / Redaktion finanzen.at